В Анси (Франция) на третьем этапе Кубка мира по биатлону началась женская спринтерская гонка. Спортсменки вышли на старт в 16:15 по московскому времени.

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Биатлонисткам предстоит преодолеть 7,5 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

За сборную России выступят пять спортсменок: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Лариса Куклина и Тамара Воронина.

Миронова уйдет в гонку первой из россиянок, она получила 17-й номер. Юрлова-Перхт выйдет на старт с номером 24. Резцова и Куклина начнут спринт во второй группе, им достались номера 50 и 54 соответственно. Воронина будет бежать последней из россиянок под 98-м номером.

По итогам спринта спортсменки получат стартовые номера на гонку преследования, которая состоится в субботу, 21 декабря.