Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира во французском Лиможе, переиграв в четвертьфинале румынку Ану Богдан со счётом 6:4, 6:2. Матч пролился один час и 11 минут.

Александрова не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав пять из восьми брейк-пойнтов, хотя трижды находилась на грани вылета. На счету румынской теннисистки четыре эйса, пять двойных ошибок и два брейка.

В полуфинальном матче третьей ракетке России и 42 ракетке мира предстоит встретиться с американкой Николь Гиббз, которая пробилась в основной этап турнира через квалификационный раунд.

Призовой фонд турнира в Лиможе (Франция) составляет 125 тысяч долларов. Соревнования продолжатся до 22 декабря.