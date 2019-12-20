Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил состояние трассы перед стартом женского спринта на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Гонка состоится 20 декабря и начнется в 16:15 мск.

«Трассу придавило дождём. Конечно, очень тяжёлые условия. Точно будет не лучше, чем у парней вчера. Скольжение точно будет хуже», — рассказал Норицын, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер пояснил, что если температура в конце гонке будет близка к нулевой, то пойдет снег с дождем, что создаст неравные условия для спортсменок. Однако, по мнению Норицына, отменять гонку не стоит. Он отметил, что в России иногда тоже случается подобная погода во время соревнований, но ничего страшного в этом нет.

Напомним, за российскую команду будут выступать пять спортсменок: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Тамара Воронина и Лариса Куклина. Трансляция гонки будет доступна здесь.