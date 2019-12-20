Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси останется в составе команды до окончания текущего сезона.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев, слова которого приводит «РБ-Спорт». «Мы переговоров с «Интер Майами» не ведем. Дриусси — игрок «Зенита». До конца сезона он точно останется в команде», — заявил Медведев и добавил, что предложения по футболистам есть всегда, однако клуб их не комментирует.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в услугах Дриусси заинтересован Дэвид Бэкхем, который является владельцем «Майами».

Аргентинец защищает цвета «Зенита» с 2017 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче, забил один гол и отдал одну результативную передачу.