Зрители женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси смотрят на старт гонки под зонтами. Ливень не прекращается, снег сходит пластями.

В Анси плюс 11 градусов.

За российскую команду будут выступать пять спортсменок: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Тамара Воронина и Лариса Куклина. Трансляция гонки доступна здесь.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал условия в Анси очень тяжелыми.

«Точно будет не лучше, чем у парней вчера. Скольжение точно будет хуже», — рассказал Норицын.