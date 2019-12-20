Российская пара фигуристов Владимир Морозов и Евгения Тарасова рассказали, какие цели ставят перед с собой в следующем сезоне.

В следующем сезоне пара ставит перед собой задачи побороться за золотые медали чемпионата мира и Олимпийских игр. Морозов считает, что для достижения этого результата паре необходимо создать свой собственный имидж и стиль.

«Спортивные цели, думаю, и так всем понятны. Нам нужны две медали, которых у нас нет — золото чемпионата мира и Олимпийских игр. Для достижения этих целей нам нужно создать свое лицо, свой образ, свой имидж», — приводит слова Морозова «РИА новости».

Пара понимает, для того, чтобы создать собственный стиль необходимо усердно тренироваться и заново учиться кататься.

«Да, не все сразу получается, потому что никогда этим не занимались. А в фигурном катании, наверное, самое сложное — научиться кататься», — сказал Морозов.

По итогам этого сезона пара Владимир Морозов и Евгения Тарасова заняли седьмое место в общем зачёте и не смогли пробиться в финал «Гран-при».