Голландский тренер Гус Хиддинк стал консультантом в «ПСВ Эйдховен». Об этом клуб сообщил на своём аккаунте в «Твиттере».

Хиддинк приступит к своим обязанностям в середине января и станет выступать в качестве исполнительного органа технического персонала.

За свою тренерскую карьеру Хиддинк несколько раз становился главным тренером ПСВ. Последний раз Гус тренировал команду с 2002-го по 2006 год. Раннее 73-летний специалист занимал должность главного тренера олимпийской сборной Китая по футболу.

Напомним, ранее ПСВ уволил с поста главного тренера голландца Марка ван Боммеля. После 17 туров клуб из Эйдховена занимает четвёртую строчку в первенстве Нидерландов, набрав 31 очко. В 18 туре голландского чемпионата ПСВ примет на своём поле «ПЕК Зволле».