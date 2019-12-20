Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями по поводу своего назначения на участие в ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ 2020.

Кудашов сказал, что для него это назначение стало неожиданностью, добавив, что это заслуга не только его, но и всего тренерского персонала.

«Это очень неожиданно, даже не думал об этом. Для меня это признание работы всей нашей организации, всей команды, игроков и персонала», — цитирует Кудашова пресс-центр КХЛ.

Алексей Кудашов будет руководить командой дивизиона Бобкова, тренером команды дивизиона Тарасова назначен Игорь Никитин (ЦСКА). У руля команды дивизиона Харламова встанет наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, а дивизион Чернышёва возглавит Боб Хартли (Авангард).

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги состоится 18 и 19 января 2020 года. Хоккейное шоу пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».