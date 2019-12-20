Российская битлонистка Светлана Миронова не смогла прокомментировать своё выступление на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция) из-за насквозь промокшего снаряжения.

«Ребята, я насквозь мокрая», — цитирует Миронову «Чемпионат».

Погода в Анси в этом году совершенно не предназначена для биатлона: из-за дождя болельщикам на трибунах приходилось смотреть гонку под зонтами, а температура на улице колеблется в районе 10 градусов со знаком плюс.

Напомним, Светлана Миронова заняла четвёртое место в женской спринтерской гонке третьего этапа Кубка мира в Анси (Франция), проиграв бронзовой призёрке Маркете Давидовой 2 секунды. Золото в спринте завоевала норвежка Тириль Экхофф, несмотря на один промах. Серебряную медаль спринта выиграла француженка Жюстин Бреза, отстав от Экхофф на 6,2 секунды.