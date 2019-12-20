Российская биатлонистка Лариса Куклина из-за плохой погоды не смогла прокомментировать своё выступление в женской спринтерской гонке на 7,5 км в Анси (Франция). Куклина по итогам спринта заняла 27 место, совершив один промах на стойке.

«Извините, меня жутко трясёт», — цитирует Куклину «Чемпионат».

На этом этапе Кубка мира погода в Анси мало пригодна для биатлона: на улице плюсовая температура и идёт дождь. Спортсменки после гонки снимали лыжи и сразу же бежали переодеваться.

Напомним, золото спринта завоевала представительница Норвегии Тириль Экхофф, несмотря на один пройденный штрафной круг. Серебро выиграла француженка Жюстин Бреза, бронзовая награда досталась чешке Маркете Давидовой.

Лучшей в спринте среди россиянок оказалась Светлана Миронова, заняв по итогу гонки четвёртое место.