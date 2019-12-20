Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала свою победу в женской спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

По словам Экхофф, большую заслугу в победу внёс её сервисёр и отлично подготовленные лыжи. «Это не я, а мой сервисёр сегодня выиграл гонку. Я просто бежала быстро, потому что у меня были отличные лыжи», — приводит слова Экхофф «Чемпионат».

Норвежка также довольна своей стрельбой, несмотря на неблагоприятные погодные условия. «Конечно, мне помогло, что я неплохо отстреляла. В таких погодных условиях это было удивительно», — сказала Экхофф.

Напомним, Тириль Экхофф завоевала золото спринта, несмотря на то, что допустила один пропах на огневом рубеже. Остальные призёрки отстрелялись без ошибок и проиграли норвежке ходом. Серебряной награды удостоилась француженка Жюстин Бреза, бронза у чешки — Маркеты Давидовой.