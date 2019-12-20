Российская биатлонистка Светлана Миронова поднялась на восьмое место в общем зачёте Кубка мира.

Напомним, в спринтерской гонке третьего этапа Кубка мира в Анси (Франция) Миронова заняла четвёртое место, проиграв чешке Маркете Давидовой две секунды.

После пяти гонок в общем зачёте лидирует итальянка Доротея Вирер, набрав 207 очков. На втором месте норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд (199 баллов), шведка Ханна Эбер — третья (182 балла).

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт на 23 месте общего зачёта, имея в своём активе 82 балла.

Завтра, 21 декабря на третьем этапе Кубка мира в Анси пройдёт женская гонка преследования. Сборную России будут представлять Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.