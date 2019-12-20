Биатлонистка из Франции Жюстин Бреза подвела итоги своего выступления в спринтерской гонке в рамках третьего этапа Кубка мира в Анси (Франция). Бреза точно отстрелялась на всех огневых рубежах и завоевала серебряную медаль спринта, проиграв норвежке Тириль Экхофф чуть более шести секунд.

Бреза сказала, что раньше у неё был неправильный подход к спринтерским гонкам. «Спринт – это быстрая гонка. Возможно, у меня раньше был неправильный подход к таким гонкам. Я старалась очень быстро начинать, из-за чего допускала ошибки», — цитирует Бреза «Чемпионат».

По словам француженки то, что третий этап Кубка мира проходит во Франции положительно сказывается на её результатах. «Сейчас я более расслабленная, частично из-за того, что выступаю у себя дома», — сказала Бреза.

Напомним, победителем женского спринта стала представительница Норвегии Тириль Экхофф, бронзовую медаль Кубка мира завоевала спортсменка из Чехии Маркета Давидова.