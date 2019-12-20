Российский футболист Денис Черышев впервые с начала ноября попал в заявку «Валенсии» на матч с «Вальядолидом». Полный список заявленных игроков «Валенсия» опубликовала в своём «Твиттере». В заявку попали 18 футболистов, в том числе и российский игрок.

До этого Черышев не выходил на поле с начала ноября из-за повреждения бедра, которое он получил в матче группового этапа лиги чемпионов против «Лилля».

Матч 18 тура чемпионата Испании «Вальядолид»-«Валенсия» пройдёт на стадионе «Хосе Соррилья в Вальядолиде, 21 декабря. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне испанской ЛаЛиге Денис Черышев сыграл за «летучих мышей» восемь матче и забил один гол. В групповом этапе россиянин выходил на поле четыре раза и также отметился один забитым мячом.