Российский боксёр Денис Лебедев впервые выйдет на ринг после своего возвращения в профессиональный бокс. Соперником Лебедева станет южноафриканский боец Табисо Мчуну. Бой состоится сегодня, 21 декабря в Красноярске. Боксёры поборются за титул WBC Silver.

На процедуре взвешивания весы под Мчуну показали 90,6 кг, Лебедев оказался на 100 грамм легче своего оппонента.

Тренировочный процесс Лебедева в этот раз проходил исключительно в России и начался за 12 недель до поединка, а не за восемь как обычно. Сборы бойца проходили в Ялте, Севастополе и Кисловодске.

Напомним, в июле 2019 года Денис Лебедев объявил о завершении спортивной карьеры, но спустя несколько месяцев сообщил, что вновь вернётся на ринг.

В преддверии поединка Лебедев охарактеризовал Мчуну как быстрого и резкого бойца с сильным ударом. По словам Лебедева, в поединке победит тот, кто быстрее приспособиться к сопернику. «Мчуну – это сильный боксер, резкий, сильный и достойный соперник. Кто проявит больше желания, и кто будет лучше подготовлен, тот и победит», — сказал Лебедев.

Поединок между Денисом Лебедевым и Табисо Мчуну начнётся в 18:00 по московскому времени. Также на ринг выйдет экс-обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, его соперником станет чешский боксёр Вацлав Пейсар.