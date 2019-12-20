Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал слабый ход наших спортсменок во время спринтерской гонки в Анси (Франция).

Норицын согласился с тем, что сборная России показала не лучший результат ходом, добавив, что у россиянок были проблемы с лыжами. «Будем обсуждать с сервисом, почему так получилось. По разгону у нас был проигрыш, были проблемы с лыжами», — сказал Норицын телеканалу «Матч ТВ».

Несмотря на хорошую стрельбу в спринте, российские спортсменки показали не лучшие результаты по итогу гонки: Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина по разу промахнулись и проиграли лидеру — норвежке Экхофф более минуты, несмотря на то, что сама победительница один раз заезжала на штрафной круг.

Лучший результат спринтерской гонки третьего этапа Кубка мира в Анси (Франция) показала норвежка Тириль Экхофф, преодолев дистанцию за 20.27,0 (1 промах). Среди российских биатлонисток лучшей стала Светлана Миронова, показав четвёртый результат по итогу гонки.