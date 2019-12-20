Испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship без шансов переиграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:1, 6:3 и вышел в финал соревнований.

Карен Хачанов восемь раз встречался с испанцем, но ни в одном из матчей не смог одержать победу.

В финале Надалю предстоит встретиться с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в первом полуфинале одолел нынешнего чемпиона турнира серба Новака Джоковича со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Таким образом, в матче за третье место Хачанову будет противостоять Новак Джокович. Финальный матч и матч за третье место состоятся в один день, 21 декабря.

Выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship проходит в столице ОАЭ — Абу-Даби. Призовой фонд турнира составляет 250 тыс.долларов.