Голкипер СКА Александр Самонов рассказал, по какому сценарию должен проходить матч, чтобы голкипер чувствовать себя комфортно.

Самонов сказал, что лучше чувствует игру, когда его воротам часто угрожает опасность, так лучше концентрируешься на игре. «Нравится, когда много или мало бросков? Мне лучше, когда много. 40 — самое то. Ничего страшного, что так много, зато не расслабляешься и всё время в фокусе», — цитирует Самонова пресс-служба КХЛ.

Самонов признался, что может поблагодарить штангу, в случае когда она играет за голкипера, но без фанатизма. «Разговариваю ли со штангами? Нет. Но иногда могу погладить, если момент такой, что уже вроде бы без шансов для меня, но шайба в штангу попадает. Но разговаривать со штангой или заговаривать — это точно не про меня», — сказал Самонов.

Накануне СКА прервал свою 12-ти матчевую серию побед, проиграв ЦСКА со счётом 0:1. Матч проходил в рамках «Русской классики» на футбольном стадионе «Газпром Арена». После победы московские армейцы вновь возглавили турнирную таблицу Западной конференции.