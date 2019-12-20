Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал свой телефонный разговор с Александром Емельяненко, в котором бойцы договорились встретиться между собой в клетке.

Магомед Исмаилов заявил, что победит своего оппонента, уронит и добьёт. «До встречи, Александр. Жду не дождусь, вернее дождусь, то есть добьюсь… Хотел сказать, добью… Да, уроню и добью», — написал в своём «Инстаграме» Исмаилов.

Напомним, накануне Исмаилов вёл с Емельяненко беседу в рамках телефонного звонка, в котором Емельяненко согласился подраться с Исмаиловым, если он предложит ему хороший гонорар. Организацию боя Магомед Исмаилов пообещал взять на себя.

Последний бой Александр Емельяненко провёл против тяжелоатлета Михаила Кокляева, отправив стронгмена в нокаут в первом раунде. Бой состоялся в Москве на «ВТБ Арене».