Международный турнир по плаванию «Кубок Сальникова» стартовал сегодня, 20 декабря в Петербурге. Самые яркие моменты и результаты первого дня на Nevasport.

Российская пловчиха Мария Каменева выиграла дистанцию 50 метров на спине на XIII международном турнире «Кубок Сальникова», который стартовал сегодня, 20 декабря в Санкт Петербурге. Итоговое время Каменевой составило 26,15 секунды.

На дистанции 200 метров вольным стилем победу одержала россиянка Вероника Андрусенко (1.55,03). Вместе с Вероникой на пьедестал поднялись Дарья Устинова и Ирина Кривоногова. На 100 метрах брасом лучшей оказалась Евгения Чикунова (1.05,16), а Арина Суркова (57,30) выиграла стометровку баттерфляем.

Среди мужчин с дистанции 100 метров на спине лучше всех справился Марк Николаев (50,18), а на стометровке вольным стилем первое место у Владислава Гринева (46,69).

50 метров брассом лучше всех проплыл Андрей Николаев (26,39). В комплексном заплыве не было равных Даниилу Пасынкову (1 минута 53,26 секунды). 200 метров баттерфляем выиграл Александр Кудашев (1.51,88)

Традиционный турнир «Кубок Сальникова» проходит с 20 по 21 декабря и принимает у себя более 300 спортсменов из разных уголков мира: Беларуси, Латвии, Пакистана, Македонии, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Кубы.