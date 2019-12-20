Российская теннисистка Мария Шарапова считает, что если ей удастся составить верный график на 2020 год, то вполне можно добиться хороших результатов.

Шарапова отметила, что очень ждёт поездки в Австралию, где сможет правильно оценить свои нынешние возможности. «С нетерпением жду поездки в Австралию, чтобы посмотреть, как пойдут дела, увидеть, как поведёт себя моё тело», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.

Шарапова заявила, что несмотря на малое количество её выступлений в этом году, она очень много тренировалась. Мария добавила, что трудно показывать результат, после того, когда долго не выходишь на корт. «Стартовать и останавливаться было едва ли не самым сложным. Вроде думаешь, что наконец-то начала играть, но тут же понимаешь, что нужно остановиться и просто продолжать тренироваться», — сказала Шарапова.

Последний свой матч Мария Шарапова провела в Абу-Даби в выставочном противостоянии против хорватки Айлы Томлянович, которую победила со счётом 6:4, 7:5. До этого поединка Шарапова четыре месяца не выходила на корт.