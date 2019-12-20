Тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич по время зимнего перерыва будет проходить стажировку во Франции. Сергей Игнашевич выбрал марсельский «Олимпик», у руля которого на сегодняшний день стоит португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. Совместное фото с португальцем Игнашевич выложил на своём аккаунте в «Инстраграме».

Ранее Игнашевич заявлял, что едет в «Марсель» по приглашению Виллаша-Боаша, добавив, что ему будет интересно посмотреть как португалец руководит тренировочным процессом. «Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» идёт на втором месте в Лиге 1, и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно», — отметил Игнашевич.

После сыгранной половины сезона «Торпедо» занимает второе место в ФНЛ, набрав по итогам 25 игр 51 очко.