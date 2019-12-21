Третий этап Кубка мира в Анси (Франция) порадует болельщиков биатлона женской гонкой преследования. Спортсменки выйдут на старт в 17:00 по московскому времени.

Сборную России в пасьюте представят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Спортсменкам предстоит пробежать дистанцию в 10 км и пройти четыре огневых рубежа: два из положения стоя, два — лёжа.

Светлана Миронова первой из россиянок выйдет на лыжню. Напомним, во вчерашней спринтерской гонке на 7,5 км Миронова заняла четвёртое место, проиграв чешке Маркете Давидовой 2 секунды. Юрлова-Перхт начнёт гонку преследования 18-й, Лариса Куклина — 28-й.

Норвежка Тириль Экхофф — победительница женского спринта стартует первой, следом за ней отправится француженка Жюстин Бреза. Чешская биатлонистка Маркета Давидова начнёт гонку под третьим номером.

В общем зачёте среди женщин лидирует итальянка Доротея Вирер, на втором месте норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд, замыкает тройку шведка Ханна Эберг. После спринтерской гонки российская биатлонистка Светлана Миронова поднялась на восьмую строчку зачёта.