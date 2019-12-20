Ни дня без спорта — это относится и к пятнице. Двух секунд не хватило Светлане Мироновой, чтобы добыть медали на Кубке мира в Анси, в Петербурге стартовал традиционный турнир по плаванию «Кубок Сальникова-2019», определились финалисты выставочного теннисного турнира в Абу-Даби.

Эти и другие новости — в традиционной подборке главных событий дня на Nevasport.

Экхофф выиграла спринт в Анси, Миронова — четвёртая

Немного не хватило Светлане Мироновой для того, чтобы попасть на пьедестал в Анси. Россиянка без промахов пройдя два огневых рубежа, остановилась в двух секундах от чешки Маркеты Давидовой. Золото спринта у норвежской биатлонистки Тириль Экхов, серебро у француженки Жюстин Бреза.

Надаль встретится с Циципасом в финале Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби

Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в двух сетах разделался с россиянином Кареном Хачановым со счётом 6:1, 6:3. В финале Надалю предстоит встретиться с греком Стефаносом Циципасом, который переиграл серба Новака Джоковича.

Кубок Сальникова: Триумфы российских пловцов.

В Санкт-Петербурге стартовал традиционный турнир по плаванию «Кубок Сальникова». 300 спортсменов из разных стран мира поборются за медали первенства. После сегодняшнего дня соревнований большая доля наград досталась российским пловцам.

Кудашов о Матче звёзд КХЛ: Это заслуга всего тренерского персонала

Тренер питерского СКА Алексей Кудашов назначен тренером дивизиона Бобкова в Матче звёзд КХЛ. Помимо Кудашова, командами уикенда будут руководить тренеры лучших КХЛ этого сезона: Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли.

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Вальядолидом»

Российский игрок восстановился от травмы и вновь может выйти на поле в составе «летучих мышей». Напомним, Черышев получил травму в групповом матче лиги чемпионов против «Лилля» и был вынужден пропустить полтора месяца.

Гус Хиддинк будет консультировать в ПСВ

Гус вновь возвращается в Нидерланды. Ранее Хиддинк несколько раз назначался главным тренером «Эйдховена», но теперь специалист будет выступать в качестве исполнительного органа технического персонала. Последним местом работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая по футболу.