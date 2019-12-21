В Анси (Франция) продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 21 декабря, состоится мужская гонка преследования. Спортсмены выйдут на старт в 15:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

По итогам спринтерской гонки, прошедшей двумя днями ранее, первым в пасьют уйдет представитель Германии Бенедикт Долль. Вторым будет стартовать норвежец Тарьей Бё, третьим — француз Кентен Фийон-Майе.

Российская команда не смогла проявить себя в спринте: лучшим стал Александр Логинов, финишировавший одиннадцатым. Никита Поршнев стал 24-м, Матвей Елисеев — 28-м. 30-е время показал Евгений Гараничев. Евгений Малышко прибежал 41-м, Эдуард Латыпов — 55-м.