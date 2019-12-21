В Красноярске состоится боксерский поединок между россиянином Денисом Лебедевым и представителем ЮАР Табисо Мчуну. Спортсмены поборются за титул WBC Silver, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

При подготовке к бою Лебедев сбросил около 13 килограммов. На церемонии взвешивания его вес оказался практически таким же, как у соперника: Мчуну показал 90,6 кг, Лебедев — 90,7.

Для россиянина этот бой станет первым после перерыва: Лебедев возвращается на ринг после того, как в июле текущего года объявил о завершении карьеры. Подготовка спортсмена к бою проходила исключительно в России: он начал тренироваться за двенадцать недель до поединка. Сборы проходили в Ялте, Севастополе и Кисловодске.

Поединок между Денисом Лебедевым и Табисо Мчуну начнётся не раньше 18:00 по московскому времени.