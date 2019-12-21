Российский теннисист Карен Хачанов встретится со второй ракеткой мира в рамках выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмены поборются за третье место, матч состоится сегодня, 21 декабря, и начнется в 16:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Хачанов начал выступление на турнире с победы, в первом матче обыграв представителя Южной Кореи Хёна Чона в двух партиях. В полуфинале соперником россиянина стал первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Карен уступил в двух партиях.

Сегодня теннисисты поборются за третье место, затем на корт выйдут Надаль и грек Стефанос Циципас, им предстоит встретиться в финале турнира. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

Накануне россиянин Андрей Рублев обыграл Чона в матче за пятое место.