Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом в рамках финала выставочного турнира Mubadala World Tеnnis Championship. Соревнования проходят в Абу-Даби (ОАЭ), матч состоится сегодня, 21 декабря, и начнется не раньше 18:00 по московскому времени.

Циципас начал выступление на турнире с победы над россиянином Андреем Рублевым, одолев его в двух партиях. Затем грек встречался со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и выиграл в трех сетах, отдав сопернику первую партию.

Надаль включился в борьбу на стадии полуфинала, его первым соперником стал россиянин Карен Хачанов. Испанец одержал уверенную победу в трех сетах и вышел в финал турнира, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.