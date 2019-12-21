Виктория Васильева снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который будет проходить в Красноярске в период с 24 по 29 декабря. Вместо нее на лед выйдет Анастасия Грачева.

На данный момент Васильева выступает в юниорской возрастной категории, но имеет право принимать участие во взрослом чемпионате России. В нынешнем сезоне фигуристка приняла участие в двух этапах юниорской серии Гран-при: она заняла второе место в Польше и стала третьей в России. Спортсменка вышла в финал серии, где заняла последнее, шестое место.

Напомним, чемпионат России также пропустит олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая приняла решение взять паузу в карьере. Не выступят в Красноярске еще две фигуристки — Алена Леонова и Мария Сотскова. У мужчин с турнира снялся Михаил Коляда, в парном катании зрители не увидят Наталью Забияко/Александра Энберта и Ксению Столбову/Андрея Новоселова.