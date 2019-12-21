В Японии проходит национальный чемпионат по фигурному катанию. После короткой программы на первом месте идет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Ханю набрал за свое выступление 110,72 балла. На второй строчке расположился Шома Уно, судьи оценили его выступление на 105,71. Замкнул тройку лидеров юниор Шун Сато, получивший 82,68.

Ранее состоялась короткая программа у женщин, в лидеры вышла Рика Кихира, допустившая ошибку на тройном акселе. Также в тройку попали Сатоко Мияхара и Каори Сакамото.

Напомним, в декабре Ханю, Сато и Кихира выступали в финале Гран-при. Ханю и Кихира заняли второе и четвертое места соответственно во взрослом финале, Сато стал победителем в юниорском турнире.