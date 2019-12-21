Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин ответил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

Несколько дней назад Федерация спортивных журналистов России признала Сёмина лучшим тренером 2019 года, с чем не согласился Губерниев. В своем канале в телеграме он написал: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!»

Сегодня Сёмин опубликовал фотографию с полученной статуэткой, а в подписи к ней прокомментировал слова Губерниева. «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!» — написал тренер.

Напомним, Семин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее он работал в команде с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010. На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице.