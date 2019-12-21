Российские биатлонистки Кристина Резцова и Тамара Воронина не выполнили критерии отбора на январские этапы Кубка мира. Согласно правилам СБР, на соревнования могут поехать лишь те спортсменки, которые по итогам декабрьских этапов попали в топ-25 общего зачета, либо которые два раза были в топ-15 в личных гонках.

Резцова и Воронина на данный момент занимают 38-е и 39-е места в общем зачете. Они уже не поднимутся выше, так как завершили выступление в Анси — по итогам спринте обе спортсменки не отобрались в гонку преследования и масс-старт.

Один раз Воронина заняла 14-е место в личной гонке, лучший результат Резцовой — 18-е место.

Помимо критериев отбора, попасть в состав команды можно тренерским решением, однако таким образом можно взять лишь одну спортсменку.

Стоит учесть, что критерии пока не выполнила и Лариса Куклина, идущая на 26-м месте общего зачета. Однако у нее впереди две гонки — пасьют и масс-старт в Анси.