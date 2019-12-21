В Анси (Франция) состоится женская гонка преследования, которая пройдет в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Первой из россиянок на дистанцию уйдет Светлана Миронова, она получила четвертый стартовый номер.

Номера на пасьют распределяются по итогам спринта, прошедшего накануне. Победительницей стала норвежка Тириль Экофф, она и будет стартовать первой. Вслед за ней убежит француженка Жюстин Бреза, затем на дистанцию выйдет чешка Маркета Давидова.

Миронова имеет хорошие шансы на высокий результат: при чистой стрельбе она сможет претендовать на призовые места. В гонке примут участие еще две россиянки: Екатерина Юрлова-Перхт стартует 18-й, Лариса Куклина — 28-й.

Спортсменкам предстоит пробежать 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Гонка начнется в 17:00 мск, прямая трансляция будет доступна здесь.