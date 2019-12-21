Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков показал фрагмент тренировки фигуристов в зале. Спортсмены совместно исполнили ритмичный танец.

«Хорошая разминочка на корпус, стилизованный Египет. Танцует группа Этери Тутберидзе», — написал Железяняков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На видео присутствуют Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Дарья Усачева, Камила Валиева, Софья Акатьева, Алексей Ерохов, Морис Квителашвили и Даниил Самсонов.





Напомним, ближайшим стартом с участием Трусовой, Щербаковой и Косторной будет чемпионат России, на котором спортсменкам предстоит пройти отбор на чемпионат Европы. Самсонов, Валиева и Усачева в феврале выступят на юниорском первенстве, Ерохов пропускает нынешний сезон. Квителашвили выступает за Грузию.

Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при, Валиева выиграла юниорский турнир, Самсонов завоевал бронзу.