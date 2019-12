Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не принял участие в выездном матче против «Флориды Пантерз» в регулярном чемпионате НХЛ. Его команда потерпела поражение с крупным счетом 4:7.

Хоккеист не смог помочь «Далласу» из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает обозреватель Майк Хейка на своей странице в «Твиттере». О сроках восстановления российского форварда пока ничего не известно.

Alexander Radulov out with a lower body injury. Roman Polak gets rest today. Dowling and Fedun are in.

— Mike Heika (@MikeHeika) December 20, 2019