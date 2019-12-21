Блан может возглавить «Монако», если Жардима снова уволят

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить»Монако», если Леонарду Жардим будет отправлен в отставку.

Об этом сообщает Footmercato. Источник утверждает, что руководство «Монако» уже провело встречу с Бланом. Тренер остается без работы с 2016 года — с того момента, когда покинул парижский «ПСЖ». Ранее специалист возглавлял «Бордо» и национальную команду Франции.

Ранее стало известно, что Жардим может быть уволен с поста главного тренера, если «Монако» не добьется победы над «Лиллем» в 19-м туре чемпионата Франции. Недавно «Монако» на своем поле проиграл «Лиллю» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. Игра завершилась со счетом 0:3, подопечные Жардима вылетели с турнира.