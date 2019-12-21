Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби. Матч закончился со счетом 1:6, 3:6.

«Рафа показал мне хороший мастер-класс, теперь он должен сказать мне, сколько я должен заплатить ему за это», — пошутил Хачанов, слова которого приводит fr24news.

Россиянин подчеркнул, что Надаль находится в хорошей форме. Также спортсмен поблагодарил болельщиков и пообещал, что в матче за третье место с Новаком Джоковичем устроит отличное шоу.

Хачанов сыграет с Джоковичем сегодня, 21 декабря, матч начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Надаль вышел в финал, где сегодня встретится с греком Стефаносом Циципасом. Начало игры запланировано на 18:00.