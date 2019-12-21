Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от спринта на третьем этапе Кубка мира в Анси. Спортсменка заняла четвертое место, гонка проходила под проливным дождем.

После финиша Миронова призналась, что промокла насквозь.

«У тебя всё течёт в глаза, рот, уши. Ни разу не бегала в таких условиях. Было холодно. Я промокла насквозь», — рассказала биатлонистка, слова которой приводит «Матч ТВ». Спортсменка подчеркнула, что успела замерзнуть, однако гонка в целом получилась достаточно динамичной.

Напомним, победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла француженка Жюстин Бреза, третье — чешка Маркета Давидова. Сегодня спортсменкам предстоит пробежать гонку преследования, стартовые номера будут распределяться в соответствии с итогами спринта. Таким образом, Миронова уйдет на дистанцию четвертой.

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