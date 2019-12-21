Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала, что у её собаки Тины появились новые костюмы. Над их созданием работала дизайнер Ольга Рябенко, которая шьет платья для многих фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

«Ольга очень занятой человек: она шьёт потрясающие костюмы для спортсменов, которые не просто красивые, но и очень удобные. Несмотря на это, Ольга нашла время принарядить Тиночку!» — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».

Спортсменка показала фотографии, на которых Тина одета в костюмы, повторяющие платья фигуристки. Так, у собаки появился костюм-трансформер, аналогичный тому, в котором Трусова исполняет короткую программу. Также собака обзавелась костюмами дракона и Дейнерис Таргариен из произвольной программы фигуристки.

Гардероб Тины обновляется каждый сезон: в прошлом году у неё также появились костюмы, копирующие наряды Трусовой.