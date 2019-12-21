Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как в 2018 году сумел наладить контакт с советником «Ред Булл» Хельмутом Марко, благодаря которому вернулся в состав команды.

Квят сообщил, что в 2018 году находился не в лучшем положении и искал вариант для продолжения карьеры, но в итоге смог вернуться в «Ред Булл». «Но я до сих пор не знаю, что заставило Марко пригласить меня снова», — признался россиянин, слова которого приводит Autosport.

По словам Квята, он сообщил команде, что готов помочь, если им кто-то понадобится. Спустя несколько дней было объявлено об уходе Даниэля Риккьярдо из «Ред Булл». «Так что Марко подумал обо мне, позвонил и предложил встретиться. Так всё и случилось», — рассказал Квят.

Напомним, в конце нынешнего сезона Квят продлил контракт с «Торо Россо», который в следующем году будет выступать под новым названием — «Альфа Таури».