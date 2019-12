View this post on Instagram

Алина на тренировке шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». 💪🏻⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ —————————⠀⠀⠀⠀ #АлинаЗагитова #AlinaZagitova ⠀⠀⠀⠀⠀ #ザギトワ #アリーナザギトワ⠀