Олимпийская чемпионка Алина Загитова и Ондрей Хотарек, выступавший в парном катании, продемонстрировали исполнение поддержки. Фигуристы сделали элемент в рамках подготовки к ледовому шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица. Легенда двух королевств».

Ранее Загитова сообщала, что в рамках спектакля ей надо будет участвовать в парных номерах.

Напомним, Загитова сможет выступить во всех показах шоу, так как взяла паузу в соревновательной карьере. Спортсменка объявила о своем решении 13 декабря, в эфире программы «Время» она сообщила, что пропустит чемпионат России, а также не будет претендовать на участие в главных стартах — чемпионатах Европы и мира.

По словам Загитовой, она уже не чувствует необходимость что-то доказывать на льду, так как к 17 годам стала обладательницей всех титулов: олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, чемпионкой России и победительницей финала Гран-при.