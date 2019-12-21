Следственный комитет России располагает информацией о том, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал WADA измененную версию базы данных.

Об этом сообщила официальный представитель органа Светлана Петренко, слова которой приводит ТАСС.

«Следственный комитет России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории», — рассказала Петренко. Специалист отметила, что происхождение и достоверность имеющихся в нём сведений пока не установлены.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполнительный комитет WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чисты российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира в нейтральном статусе.

Российская сторона не согласна с наказанием и обжалует его в CAS.