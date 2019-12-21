На выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) стартовал матч за третье место, в котором встречаются россиянин Карен Хачанов и вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Спортсмены вышли на корт в 16:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

Накануне Хачанов в рамках полуфинала встречался с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем и потерпел поражение. Испанец уверенно выиграл в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Джокович в полуфинале играл с греком Стефаносом Циципасом и проиграл в трех партиях, взяв лишь первый сет.

Сегодня Надаль и Циципас поборются за победу на турнире, они выйдут на корт после игры Хачанова и Джоковича — примерно в 18:00 мск. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, он целиком достанется победителю.

Ранее Андрей Рублев обыграл корейца Хёна Чона в матче за пятое место.