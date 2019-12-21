Московский ЦСКА близок к приобретению белорусского нападающего Ильи Шкурина, который выступает за минский «Энергетик-БГУ».

Об этом сообщает «Прессбол». Отмечается, что интерес к 20-летнему форварду также проявляют сразу несколько российских клубов — «Рубин», «Ростов», московские «Спартак» и «Динамо».

Шкурин присоединился к «Энергетику-БГУ» в начале 2019 года, ранее с 2016-го он выступал за «Витебск». В составе своей новой команды он отыграл 26 матчей чемпионата Белоруссии, в которых забил 19 голов. На данный момент Шкурин является лучшим бомбардиром турнира. Также в его активе семь результативных передач.

Кроме того, футболист выступает за молодежную сборную Белоруссии U-21. Футболист отыграл шесть матчей, в который забил один мяч. По версии Transfermarkt, его стоимость составляет 750 тысяч евро.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.