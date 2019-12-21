Тренерский штаб «Монако» под руководством Леонарду Жардима огласил список футболистов, вызванных на матч против «Лилля» в 19-м туре чемпионата Франции.

В список попал российский полузащитник Александр Головин. Тренеры вызвали 19 футболистов, однако список не является окончательной заявкой на матч. Заявить на игру можно не более 18 игроков команды.

«Монако» встретится с «Лиллем» сегодня, 21 декабря, главный арбитр даст стартовый свисток в 22:45 по московскому времени.

Ранее СМИ сообщали, что руководство клуба может уволить главного тренера Леонарду Жардима в том случае, если «Монако» не добьется победы. Недавно команда уже встречалась с «Лиллем» в 1/8 финала Кубка французской лиги и потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

На смену Жардиму может прийти Лоран Блан, ранее возглавлявший «ПСЖ» и сборную Франции.