Следственный комитет России утверждает, что база данных Московской антидопинговой лаборатории удаленно посещалась с IP-адресов, зарегистрированных в США и Германии.

Об этом сообщила официальный представитель органа Светлана Петренко, слова которой приводит ТАСС.

«Подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ» — заявила Петренко.

Отмечается, что протокол посещений, в котором указаны даты, время и продолжительность работы в LIMS, был передан представителям WADA в январе нынешнего года.

На сегодняшний день WADA обвиняет Россию в манипуляции данными московской лаборатории. Однако, как утверждает СК РФ, всё указывает на то, что экс-глава лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором WADA, вносил изменения в базу.

9 декабря WADA отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чистые атлеты смогут участвовать в турнирах под нейтральным флагом.