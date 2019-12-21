Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил о своем назначении. В «Инстаграме» специалист опубликовал видео зажигательного танца и сопроводил его подписью: «Когда нашел работу».

Напомним, «Рубин» официально объявил о назначении Слуцкого в четверг, 19 декабря. Контракт со специалистом рассчитан на пять лет. На посту главного тренера казанской команды Слуцкий сменил Романа Шаронова, который ранее был уволен.

Напомним, ранее Слуцкий возглавлял голландский «Витесс». Он подал в отставку после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Нидерландов. Позже отставка была принята, российский тренер и его штаб покинули клуб.

По мнению Слуцкого, тренировать голландский клуб должен не иностранец, а местный специалист.