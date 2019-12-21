Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала, что хотела разучить четверной прыжок еще в тот период, когда тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Однако, по словам спортсменки, тренер запретила учить прыжок из-за риска получить повреждение.

Саханович подчеркнула, что сама попросила Тутберидзе научить её четверному, но тренер посоветовала поберечь себя.

«У неё есть такая слава, что она не бережёт своих спортсменов, но это не так. Она очень берегла нас и не хотела, чтобы мы шли в четверные», — рассказала Саханович, слова которой приводит Sport24.

Напомним, сейчас Саханович тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Ангелины Туренко. В группе Тутберидзе сразу несколько девушек владеют четверными прыжками — это Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Камила Валиева, Софья Акатьева и Вероника Жилина.