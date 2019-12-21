Российский боец Саид Нурмагомедов потерпел поражение от бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Fight Night 165, который в настоящее время проходит в южнокорейском Пусане.

Бразилец одержал победу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

27-летний Саид Нурмагомедов выступает в легчайшей весовой категории. Сегодняшний бой стал для него третьим в UFC. Ранее он одержал две победы: нокаутировал Рикардо Рамоса и раздельным решением судей победил Джастина Скоггинса.

Спортсмен не является родственником российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, они однофамильцы.

Напомним, в рамках основного карда UFC Fight Night 165 состоится шесть поединков. Главным боем станет противостояние Фрэнки Эдгара и Чон Чхан Сона. Соглавный бой проведут Волкан Оздемир и Александр Ракич.