Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о своем желании выучить четверной прыжок.

По словам спортсменки, она пробовала элемент еще со своим первым тренером, однако тогда еще не шло речи об успешном исполнении. Саханович подчеркнула, что тогда не видела смысла в изучении четверного и не хотела его тренировать. На тот момент фигуристка выигрывала и с более простым контентом.

«Я не видела никакого смысла в четверном. Сейчас я всё осознаю и хочу выучить. Но не для того, чтобы это было моим «оружием борьбы», а, чтобы знать, что я тоже могу прыгнуть четверной сальхов», — рассказала Саханович, слова которой приводит Sport24.

Напомним, на данный момент Саханович тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Ангелины Туренко. Ранее спортсменка уже сообщала, что начала разучивать четверной сальхов. Следующим стартом с её участием станет чемпионат России.